ANTONELLI A RFV, Calcio viola esuberante. Jovic...

Stefano Antonelli, agente e intermediario di mercato, ha parlato del momento della Fiorentina ai microfoni di RadioFirenzeViola, nel corso della trasmissione Viola amore mio: "In un paio di occasioni la Fiorentina non ha espresso un calcio adeguato ma alcuni ko sono stati clamorosi: con la Lazio se la Fiorentina se dopo 10' stava sul 2-0 i viola avrebbero persino avuto qualcosa da recriminare. La pressione altissima della squadra di Italiano mi piace moltissimo ma non mi spiego come al 95' nella gara con l'Inter la difesa dei padroni di casa fosse così alta: il gioco dei viola è particolarmente offensivo e tanto di quello che produce spesso non viene concretizzato".

I viola possono recriminare, dunque.

"La Fiorentina potrebbe tranquillamente avere 5 o 6 punti in più se non fosse stata penalizzata dagli episodi. Se esprimi gioco e non porti a casa punti l’autostima viene meno. Italiano è un vincente e vuole costruire la mentalità giusta nella sua squadra: sa bene cosa deve sistemare. Ci sono dei momenti, però, quando non si può vincere è meglio non perderla".

Jovic è già una scommessa persa?

"Pensiamo ad Amrabat, che per una stagione e mezza non si è mai adattata e sembrava l'ultimo dei bidoni. Adesso è il giocatore più apprezzato della squadra. Questo per dire che in un momento in cui le cose non vanno bene, nessuno rende al meglio: la Fiorentina è una squadra giovane che sta facendo un calcio esuberante. Jovic con la Lazio poteva fare due gol facili ma ne ha fatto uno difficile contro l'Inter".

E sul "suo" Mandragora che dice?

"Lui è tutt'altro che timido: nella Fiorentina che si sta cercando, c'è anche lui. Non è ancora un giocatore da 8 come tutti vorrebbero ma sta facendo soprattutto la mezzala e non il play".