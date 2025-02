RFV Andrea Mazzantini su Fiorentina-Inter: "I viola possono sperare nella Champions League"

vedi letture

L'ex portiere dell'Inter Andrea Mazzantini è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola Amore Mio" per analizzare la sfida di ieri sera tra Fiorentina e Inter: "E' stata una Fiorentina sorprendente perché io l'avevo vista contro il Genoa e non mi era piaciuta particolarmente. I primi 20 minuti aveva giocato bene ma poi si è chiusa dietro e ha rischiato. Contro l'Inter invece mi è piaciuta tanto perché i viola hanno giocato con il cuore, stavano bene fisicamente e psicologicamente. Al contrario dell'Inter che invece, forse a causa delle tante partite, non stava bene ne di testa ne fisicamente".

Da ex portiere Sommer ha qualche colpa? Un giudizio anche su De Gea

"De Gea ieri ha fatto il suo. Ha iniziato molto bene il campionato poi ha avuto un momento di flessione. Domenica scorsa l'ho visto un po' insicuro con i piedi però non si discute. Sommer lo stesso, mi piace. E' molto bravo nel gioco con i piedi però a volte rischi delle brutte figure giocando alti con la difesa".

La Fiorentina è da Champions?

"Sarei molto felice perché Goretti è un mio ex compagno di squadra. Logico che mentalmente la Fiorentina sta bene e anche se ha avuto qualche flessione nel gioco fa punti. Può sperare. Mentalmente ha superato il momento brutto, dopo il malore di Bove. Sarei contento ecco".

Un'individualità che le piace di questa Fiorentina?

"Kean mi è piaciuto anche con il Genoa anche se era un pochino isolato. Non se ne può discutere la qualità. Mi piace molto anche Dodo. E' una buona squadra. Quando vengono i risultati poi viene tutto più facile".