ANCONA A RFV, Tranquilli, Palladino ha situazione in mano

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il giornalista corrispondente da Monza del Corriere dello Sport Adriano Ancona è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Palla al centro" per parlare di Palladino e Colpani: "Secondo me la Fiorentina si è affidata a uno dei migliori allenatori della serie A, al Monza così ha dimostrato. Poi su questo inizio stentato, vediamo che Italiano aveva fatto 4 punti in più è vero ma la differenza la fa la gara con l'Atalanta che la squadra di Italiano aveva vinto; ma se fosse entrato il pallone andato invece sul palo di Kean a Bergamo avrebbe evitato la sconfitta ed in più poteva vincere qualche partita casalinga ma mi sembra che Palladino abbia comunque la situazione in mano. Va considerato che di fronte anche ad un mercato che la società gli ha concluso a stagione iniziata, Palladino sta gestendo bene. A guardare i numeri poi ha la quinta miglior difesa per parlare di quanto ha fatto di buono, poi tutto è migliorabile".

Ma manca un'identità ed è stato fatto un gol su azione, inoltre segue le voci sulle scelte, come lo spiega? "A Bologna stanno dicendo cose analoghe nel passaggio tra Motta e Italiano perciò sono discorsi che riguardano tutti. Ma vanno visti anche i numeri dei singoli, Palladino è sempre padrone su tutto, a Monza Galliani o Berlusconi facevano sì da protettori ma in realtà il tecnico le scelte le faceva tutte da solo e lo dimostra il fatto che ora al Monza si è spenta la luce. A settembre non si decide una stagione".

Colpani ha tante difficoltà per le pressioni? Palladino ha fatto rinascere Kean tanto per dire, Colpani ha questa fase di ambientamento. Palladino ha scelto Colpani in maniera ragionata e funzionale, perché ricopre tanti ruoli, ha capacità di essere poliedrico. 4-2-3-1 o 3-4-2-1 non gli sposta molto e a dirla tutta a me a Parma e nel primo tempo di Bergamo è piaciuto, se avesse segnato al posto del palo con la Lazio avrebbe cambiato il giudizio su di lui. In alcune gare invece la manovra non lo ha aiutato, come con il Venezia in cui Dodo gli si sovrapponeva spesso... Ma una bocciatura è prematura".