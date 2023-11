AMERINI A RFV, Viola può vincere con turnover. Nzola...

FirenzeViola.it

L'ex giocatore della Fiorentina e oggi procuratore Daniele Amerini è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante la trasmissione “Chi si compra?”, iniziando dal rischio che la Fiorentina sottovaluti la gara: “Italiano dovrà motivare il gruppo nel modo giusto. La partita di oggi può essere l’occasione per ritrovare entusiasmo e far sì che qualche giocatore riprenda fiducia in vista della partita col Bologna”.

Oggi darebbe spazio a qualche ragazzo che fino ad oggi ha avuto meno minutaggio?

“È una partita che può permettere di dare spazio ai giovani per dargli minuti e mettersi in mostra, dando la possibilità a qualcuno di tirare il fiato. Se la Fiorentina affronta la partita in modo giusto può portarla a casa anche con un po’ di turnover”.

Come si aiuta un attaccante che non riesce a segnare?

“L’attaccante vive di gol per cui è normale che il morale ne risenta nei periodi in cui non segna. Nzola a questi livelli non ha mai giocato e probabilmente ha pagato il salto in una piazza importante come Firenze. Solitamente le cose sono due: o ti sblocchi subito e voli sulle ali dell’entusiasmo; oppure fai fatica e rischi di pagare il doppio la pressione che ricevi. Nzola deve dimostrare di essere al livello di una grande piazza come la Fiorentina, non tanto dal punto di vista tecnico quanto, soprattutto, a livello mentale”.

