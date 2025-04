RFV Amauri: "Che bravo Palladino: fa giocare bene la Viola. Kean può diventare un campione"

Presente al Bare Knuckle Fighting Championship, presso il Pala Wanny di Firenze, l’ex attaccante viola Amauri ha rilasciato un’intervista esclusiva a Radio FirenzeViola, nel corso della quale si è soffermato sulle tematiche più di stretta attualità viola: “È sempre bello tornare a Firenze: qui è nata mia figlia. Poi sono stato invitato a questo bellissimo evento… peccato che domani devo andare via presto, sennò sarei andato allo stadio a vedere la Fiorentina”.

Cosa pensa della squadra viola?

“Sta facendo una bella stagione e in particolare sono felice per Raffaele (Palladino, ndr), che è un amico visto che ci ho giocato tanti anni assieme. Mi auguro che la Fiorentina possa centrare tutti i suoi obiettivi perché gioca un bel calcio”.

Si aspettava un Palladino così pronto a fare il mister?

“Negli anni si sta dimostrando un grande allenatore. Lui già quando giocava, studiava da tecnico. Ha in mano un grande attaccante come Kean che sta facendo una grande stagione”.

La sta stupendo il rendimento di Kean?

“Qualche anno fa ci aveva già fatto vedere cose interessanti ed era dunque nell’aria che prima o poi dovesse esplodere. Mi auguro che in maglia viola diventi un campione: sarebbe importante sia per la Fiorentina che per la Nazionale”.

Di Dodo invece che dice?

“E’ il classico terzino brasiliano: ha grande voglia e corsa. Mi auguro possa proseguire così per portare in alto la Fiorentina”.