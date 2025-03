RFV Alessia Tarquinio su Moise Kean: "Non dobbiamo essere fidanzati gelosi"

vedi letture

Nel pomeriggio di Radio FirenzeViola spazio ad Alessia Tarquinio. La giornalista di Amazon Prime ha parlato così del momento in casa Fiorentina: "Questo è un periodo strano per me: è risaputo che mio padre era un grande tifoso della Fiorentina. Purtroppo se n'è andato a dicembre, da allora ho un rapporto strano con la Firoentina, ci penso ma con gioia e tristezza allo stesso tempo. Però credo che questa Fiorentina se la sarebbe goduta di brutto. Comunque seguo tutto ovviamente. E la cosa che mi fa più piacere è che i calciatori attuali, anche i campionissimi, sembra vogliano rimanere a Firenze.

Obiettivi? Arrivare in finale di Conference magari, sarebbe un obiettivo economico importante. Poi però va vinta. A un certo punto basta: rischia di diventare come con l'uomo o la donna che cerchi di rimorchiare da tempo, a un certo punto bisogna staccarsi.

Su Raffaele Palladino dico che sta facendo bene. A inizio stagione era Mourinho, ora mi sembra tornato a quel livello per la percezione di tutti, ma sappiamo com'è la piazza. Per ora quella tra Palladino e Firenze è una convivenza tra alti e bassi. All'inizio di un progetto è normale che sia così però. E anzi, è andata meglio rispetto ad altri contesti che hanno cambiato tanto come quello della Fiorentina, pensate alla Juventus con Thiago Motta.

Kean? Mi fa pensare a quanto conti la testa in questo gioco. Si vede proprio che c'è stato un click nella sua mente. L'ha detto anche lui che a Firenze è rinato. A Torino evidentemente non si sentiva stimato e preso in considerazione. A novembre avevamo detto che doveva fare uno step in più, ovvero giocare per la squadra. Ecco, adesso l'ha fatto, sta diventando un giocatore in più anche quando non segna. Se sono preoccupata per le possibili offerte? Torniamo alla metafora della coppia, non dobbiamo essere fidanzati gelosi. Gli altri gli possono anche scrivere, può andarsi anche a prendere un caffè con loro, l'importante è che non ti tradisca".