RFV Aldo Firicano: "Contro il Como sarà una partita difficile, hanno bisogno di punti"

Aldo Firicano, ex viola, è intervenuto oggi a Radio Firenzeviola durante 'Viola Amore Mio', queste le sue parole: "Il Como sicuramente è una squadra ostica, che gioca bene, molto aggressiva e fanno delle ottime partite. Pagano un po' lo 'scotto' della Serie A e alla fine raccolgono poco rispetto a quanto seminano. La Fiorentina deve stare sicuramente molto attenta. Secondo me sarà una partita più difficile di quanto si possa pensare perché hanno bisogno di punti, però la Fiorentina deve tentare di vincere.



Domenica, la coppia centrale potrebbe essere formata da Comuzzo e Ranieri o Comuzzo-Pongracic. Lei cosa preferisce?

"Ma io sarei curioso di vedere Comuzzo-Pongracic in coppia. Vedere come sono assortiti, come interagiscono perché da un punto di vista fisico sono due giocatori importanti, anche moderni. Poi vedremo quali saranno le scelte di Palladino"

Secondo lei chi gioca secondo domenica al posto di Kean?

"Un bel rebus, forse più del difensore. Secondo me alla fine potrebbe giocare Gudmundsson, non è sicruamente una prima punta, ma potrebbe essere una ottima alternativa."

Secondo lei sul secondo gol dell'Inter doveva essere il portiere a uscire?

"Sì, però i portieri hanno anche loro le loro caratteristiche peculiari e De Gea da questo punto di vista non eccelle, anche se è un grandissimo portiere, sicuramente è fortissimo nel leggere le traiettorie e poi andare a parare".

