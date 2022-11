AGROPPI A RFV, Fiorentina non vincerà mai nulla

Aldo Agroppi, ex tecnico della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante “Viola Amore Mio”. Di seguito le sue parole: “Per fare una squadra forte servirebbe spendere molto. Non credo che il presidente voglia farlo, e anche se lo facesse la Fiorentina non vincerebbe niente. Come vedete vincono sempre le stesse. La Fiorentina deve accontentarsi di fare buoni campionati e disputare le coppe”.

Che ne pensa di Gonzalez?

“La Fiorentina non sarà mica legata a Gonzalez. Se ci sta mal volentieri vada via. Oggi la maggior parte dei calciatori sono difficili da gestire. L'allenatore soffre nel dover lasciar fuori qualcuno. Con tutti i grandi calciatori che ha avuto Firenze, dobbiamo perdere tempo con Gonzalez? Se vuole andare via faccia pure”.

Che ne pensa del campionato dei viola?

“La Fiorentina non vincerà mai il campionato. I tifosi devono stare attaccati alla storia, alla maglia. Nel corso degli anni i soldi sono stati spesi, ma la Fiorentina grandi giocatori ora non ne ha. Uno deve andare allo stadio per tifare la propria fede, consapevole che tanto non vincerà mai nulla”.