AGOSTINI A RFV, Mina contro Kean? Un bel duello

L'ex difensore di Fiorentina e Cagliari, Alessandro Agostini, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola Weekend" per parlare della sfida di domani: "Sarà una gara tosta perché da entrambi le parti ci sono le motivazioni per far bene. Certo il livello della Fiorentina è superiore e lo farà valere ma il Cagliari deve salvarsi e combatterà per questo".

Le piace la difesa viola e in particolare Comuzzo? "Conosco Comuzzo perché l'ho anche avuto avversario quando allenavo la Primavera del Cagliari, ma non sono solo i singoli nella solidità difensiva viola perché c'è la mano del tecnico. Comuzzo si vedeva che aveva la qualità per diventare un giocatore importanti ma non mi aspettavo crescesse così in fretta, se lo merita perché ci avrà messo del suo per essere protagonista".

Che gara deve fare il Cagliari? "Gli allenatori avranno studiato tutti i particolari, il Cagliari dovrà stare attento perché la Fiorentina ha qualità in ogni reparto".

Sottil è cresciuto? "Sotto qualche punto di vista sì, per me ha grandi qualità e quando riuscirà a mettersele a disposizione farà la differenza".

Mina contro Kean? "Sarà un bel duello, Mina ha personalità e sta facendo bene ma troverà un avversario difficile da marcare".

Un giudizio su Ranieri? "E' intelligente, sa leggere la situazione, ha tempi di giocata, è un leader e in campo lo fa vedere. E' cresciuto, dà sicurezza e spero che la chiamata di Spalletti arrivi"