AGOSTINELLI A RFV, Viola al massimo in E. League

L'ex calciatore, tra le altre della Lazio, e attuale allenatore del Gudja, Andrea Agostinelli, ha parlato in esclusiva a Radio Firenzeviola e ha speso parole importanti sulla Fiorentina in vista della stagione che sta per avere inizio: " La Fiorentina mi piace, il suo modo di giocare mi ha convinto. I giocatori che sono stati presi poi sono quelli che voleva Italiano"

Ritiene che il 4-2-3-1 possa essere più favorevole a Jovic?

"4-3-3 o 4-2-3-1 cambia solo un po' per gli esterni. Ci può stare di cambiare se la punta centrale ci si accorge che resta un po' isolata. Se vedi ciò cerchi di accentrare gli esterni per fare un fraseggio diverso. Non deve comunque cambiare l'atteggiamento, è questo ciò che conta. Poi il modulo cambia in base alle esigenze tattiche"

Italiano è flessibile? Ritiene che sia meglio esserlo?

"Un allenatore flessibile è un allenatore intelligente. Un allenatore deve saper cambiare sia all'inzio sia in corsa, ma ciò che non deve cambiare è la mentalità. L'allenatore deve essere se stesso, Italiano è così e deve continuare su questa strada".

La Fiorentina potrebbe mettere nel mirino la Lazio?

"Della Lazio mi è piaciuta la campagna acquisti, poi questo sarà un campionato in cui ci possiamo aspettare sorprese. Massima aspirazione l'Europa League per la Fiorentina? Assolutamente si, non di più"

Poi c'è l'impegno in Conference...

"La Fiorentina negli ultimi anni non è mai stata dentro questo coppe, gli manca continuità europea. Vanno sfruttate le rose da 25 giocatori. Non si può andare in Europa e poi snobbarla: se lotti per andarci non puoi permetterti di fare così. La Fiorentina deve prendere la Conference con grande entusiasmo".