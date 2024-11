AGOGLIA A RFV, Kean? Si allenava all'oratorio: talento

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'allenatore Luca Agoglia, che nel 2006-2007 allenò Moise Kean alla scuola calcio Asti-Don Bosco, ha parlato del centravanti piemontese a Radio FirenzeViola durante "Viola Amore Mio": "Non rimase tanto da noi, andò subito a Torino perché le qualità erano palesi. Talmente tanto che era giusto provasse subito qualcosa di importante".

Che bambino era Kean?

"Mi ricordo che la madre lo portava tutti i giorni da noi al campo e lui si allenava anche all'oratorio. Era molto religioso. Arrivavano molto presto, dopo scuola. Faceva più di un allenamento: quando finiva il suo gruppo continuava con altri gruppi".

Aveva già il gol nel sangue?

"Era molto bravo, ogni volta che prendeva palla diventava facilmente gol. È stato bravo anche a continuare su quella strada. Lo mettevamo spesso coi gruppi più grandi, cosa che per un bambino piccolo non è mai facile. Invece con lui non c'erano problemi perché aveva già una fisicità importante".

Cosa pensa della sua scelta di giocare alla Fiorentina?

"Alla Juve gli mancava solo un po' il gol. Cosa che ha ritrovato subito a Firenze, mi fa davvero piacere per lui".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVISTA COMPLETA