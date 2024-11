ADANI A FV, Dodo bocca da fuoco. Fa calcio con Colpani

FirenzeViola.it

L'ex giocatore viola, oggi telecronista, Daniele Adani ha parlato a FirenzeViola.it durante l'evento Social Football Summit che si sta svolgendo a Roma. Queste le sue parole: "La Fiorentina è una squadra che sta facendo un grandissimo calcio, io vedo condivisione, tecnico-tattica, motivazionale, umana e questa voglia di crescere attorno al progetto di Raffaele Palladino. Mi sembra che dopo un inizio dove si dovevano un po' capire, cambiato il sistema di gioco, i giocatori ispirati e stanno facendo bene".

Il giocatore che ha rubato più l'occhio? "Io dico Dodo, perché quando lui viene avanti a fare calcio, e Colpani stringe, quella è una bocca di fuoco. E' un asse che crea scompenso agli avversari perché da dietro non lo vedono".

Colpani può fare di più? "Sicuramente, in quel modo di giocare da defilato riesce a mettersi di taglio e vede il gioco. Tira in porta, riesce a servire bene i compagni. Io credo che se tutti quanti tolgono qualcosa a fronte di un sistema di gioco che valorizza il collettivo, è per questo che la Fiorentina ha questi risultati e non è un caso".