ACQUAFRESCA A RFV, Viola, è l'anno buono: vi spiego

© foto di Federico De Luca

L'ex attaccante, Robert Acquafresca, è intervenuto a "Viola amore mio" su Radio FirenzeViola per commentare le vicende più attuali in casa Fiorentina: "Ci sono degli obiettivi importanti e quindi delle pressioni di un certo tipo. Però se parliamo di giocatori come Adli che vengono da squadre ancora più ambiziose ci sta che si riescano ad affermare con più facilità".

Cosa pensa della partita di Conference contro il San Gallo?

"Non bisogna prendere la partita sotto gamba, anche perché poi diventa difficile rimediare. La Fiorentina deve cercare di dare continuità a quanto ha fatto ultimamente".

Lei fu vicino alla Fiorentina?

"Nel 2008-2009, c'era Corvino. Lo incontrai in un noto ristorante di Firenze, ci fu una chiacchierata e la possibilità di vestire la maglia viola. Poi non ho capito bene cosa successe. Giocare in una squadra così mi avrebbe fatto piacere, ma evidentemente il destino mi ha riservato altro".

La Fiorentina di oggi che obiettivo può regalarsi?

"Può cercare di arrivare più in alto possibile, facendo leva anche sul fatto che certe squadre che avevano performato alla grande lo scorso anno, come il Bologna, non faranno altrettanto quest'anno".

