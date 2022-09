A. MARQUES A RFV, Pedro grande rimpianto per i viola

Andersinho Marques, noto giornalista brasiliano, ha parlato così ai microfoni di RadioFirenzeViola:

La Fiorentina ha ceduto Nastasic. Rimarrà invece Zurkowski...

"La Fiorentina ha lavorato bene. Ha scelto di non spendere tanto ma ha comunque una buona squadra. La viola ha poi uno dei top allenatori del campionato. Se i tifosi sono intelligenti dovranno avere un po' di pazienza. La Fiorentina come diremmo in Brasile joga bonito".

Cosa ne pensa della sconfitta di Udine?

"Ieri hanno sbagliato tanto. Statisticamente in A chi fa più cross perde, e ieri la viola ne ha fatti 14. Italiano non ha capito bene l'Udinese e non è riuscito ad entrare nella testa dei giocatori. Mi immaginavo una vittoria viola ma il calcio è bello anche per questo. In Serie A devi stare sempre concentrato".

Cosa succede a Cabral? I presupposti erano altri.

"Quando perdi Vlahovic e prendi Cabral, non devi avere le stesse aspettative. Spero che riesca a dare il massimo e riuscire a segnare di più. Non penso che il sistema di gioco sia un problema per lui, si deve adattare. La Fiorentina non si deve adattare a lui".

Questa estate si è parlato di una partenza di Igor che alla fine è rimasto. Può ancora migliorare?

"Igor l'anno scorso è stato una sorpresa anche per me. Dobbiamo fargli i complimenti per questo salto di qualità. Lui è riuscito a capire cosa voleva il mister, Italiano non si è dovuto adattare a lui. Per quanto riguarda la nazionale dobbiamo stare calmi, anche un giocatore come Bremer deve ancora esordire".

Dodo può essere convocato ai mondiali?

"Abbiamo difficoltà coi terzini. In questo momento direi 40% sì, 60% no".

Come è iniziata la stagione di Dodo?

"A livello tattico su quella fascia può fare molto bene, pensando anche a come gioca italiano. Magari Italiano dovrà aiutarlo in fase difensiva. Secondo me può fare molto bene".

Pedro non si trovò bene in Italia. Ora in Brasile sta facendo molto bene...

"Questo è stato uno degli errori più grandi degli ultimi 10 anni della Fiorentina. A Firenze arrivò infortunato e nessuno lo ha aspettato. Ieri è entrato nella storia, solo Pelè ha segnato una tripletta nella finale della Libertadores prima di lui".

Che Voto da al mercato della Fiorentina?

"Darei un 6.5, a causa dei pochi soldi di Vlahovic spesi".