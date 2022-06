ZURKOWSKI, I tempi del riscatto. Sorride il Górnik

Il futuro di Szymon Piotr Żurkowski si decide a metà giugno. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it infatti, i termini dell'accordo pattuito la scorsa estate tra Fiorentina ed Empoli prevedono che il club azzurro possa esercitare il suo diritto di riscatto nei giorni tra il 15 e il 18 del mese appena iniziato. Una volta conclusa quest'operazione, non in dubbio seppure in panchina possa non sedere più Andreazzoli, a quel punto la Fiorentina ha 48 ore di tempo per procedere al contro-riscatto da circa 6 milioni di euro.

Sorridono in Polonia

Ad essere più che felice di questa situazione è il Gornik Zabrze, club dal quale Corvino prelevò il centrocampista nel 2019: sempre secondo le nostre informazioni, il 10% della vendita finirà nelle casse della società polacca che dunque intascherà una cifra attorno ai 450mila euro. A cui andranno aggiunti poi anche altri piccoli bonus legati agli obiettivi individuali che il classe '97 potrà raggiungere in maglia viola.