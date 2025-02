Zaniolo-Fiorentina, manca l'accordo finale col Galatasaray. Ma si farà

Nicolò Zaniolo si avvicina a grandi passi a vestire la maglia della Fiorentina. Lo riferisce il Corriere dello Sport-Stadio, scrivendo che manca solo l'accordo finale con il Galatasaray, che aveva pattuito con l'Atalanta un obbligo di riscatto al raggiungimento del 65% delle presenze stagionali. I viola vogliono rendere più complicata la realizzazione dell'obbligo, coerentemente con il piano della scorsa estate che prevedeva l'arrivo di Zaniolo a Firenze con il diritto di riscatto.

Per il resto la trattativa è ben impostata: il club di Rocco Commisso pagherà la metà del prestito oneroso fissato dall'Atalanta coi turchi e metà dell'ingaggio garantito dai nerazzurri al giocatore. Che aspetta il via libera per tornare nella città che lo ha cresciuto e che lo avrebbe riaccolto a braccia aperte già sei mesi fa quando l'intesa fu davvero vicina.