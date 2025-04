Dagli inviati Zabukovnik sicuro: "Fiduciosi per domani. Nessuno credeva che saremmo arrivati qui"

Presente in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Fiorentina - quarti di finale di ritorno di Conference League - il centrocampista del Celje Mark Zabukovnik ha parlato così dallo stadio Artemio Franchi:

Sarà facile per lei giocare una gara di ritorno in un clima infuocato come quello di domani?

"Siamo molto fiduciosi per la nostra partita, cercheremo di fare meglio rispetto al match d'andata dove comunque abbiamo fatto molto bene. Abbiamo fatto molti miglioramenti rispetto alla prima parte di stagione e siamo cosapevoli che possiamo migliorare ancora".

Siete consapevoli dell'importanza di questo match?

"Se qualcuno a luglio ci avesse detto che saremmo arrivati ai quarti di Conference, non gli avremmo creduto. Sappiamo di avere davanti una partita molto difficile ma non vedo perché non possiamo riuscire a vincere. Si può perdere con un avversario come la Fiorentina, perché è forte, ma noi già all'andata abbiamo dimostrato il nostro valore".

Una delle sue caratteristiche è quella di essere imprevedibile: riuscirà ad esserlo anche domani?

"Ogni gara è diversa da quella precedente. Il calcio è uno sport complesso, ci sono tanti fattori che possono influenzare i risultati".