VLAHOVIC, L'Inter c'è, ma guarda i rivali dal basso

Rocco Commisso è rientrato in Italia con l'obiettivo di risolvere la questione Vlahovic, considerato che i viola non trovano l’intesa con l’agente Darko Ristic per il rinnovare il contratto (2023) del nazionale serbo: i viola sono pronti a offrirgli un contratto da 3,5 milioni a stagione, ma il problema è la clausola. Sullo sfondo c'è anche l'Inter. Marotta vuol dire la sua, anche se gli altri pretendenti sono più che temibili. Ad esempio, l’Atletico Madrid ha già messo sul piatto cifre importanti tra i 50 milioni e con i bonus forse anche di più. Anche il Tottenham, dopo l’attacco respinto da 70 milioni per Lautaro, è pronto a fare una super offerta anche per il centravanti serbo dei viola, Ovviamente dipende dalla vendita (o meno) di Harry Kane al Manchester City. È un autentico conto alla rovescia in cui l’Inter (per ora) guarda i rivali dal basso. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.