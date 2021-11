VLAHOVIC, Juve pronta a sacrificare Kulusevski

La Juventus fa sul serio per Dusan Vlahovic: secondo il direttore di TMW Radio,Niccolò Ceccarini, i bianconeri sono pronti ad un ulteriore sforzo economico per alzare l'offerta da fare alla Fiorentina; per questo il club di Agnelli è disposto anche a vendere a gennaio Dejan Kulusevski. La cessione del giovane svedese porterebbe ai bianconeri la liquidità necessaria per tentare già nella prossima finestra di mercato l'assalto al centravanti serbo.

