VLAHOVIC, 1° gol con la Serbia: entra e segna in 10'

Serata da incorniciare per l’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic: il numero 9 viola infatti questa sera, nel corso della sfida tra Serbia e Russia (4-0 il risultato al termine del primo tempo), è infatti entrato nel corso della prima frazione a causa dell’infortunio di Radonjic (che aveva peraltro aperto le marcature del match) e dopo 10’ dal suo ingresso in campo ha trovato la sua prima rete con la maglia della Nazionale maggiore, con la quale aveva fatto l’esordio lo scorso ottobre: la punta ha realizzato al 41’ la rete del momentaneo 3-0. Un’iniezione di fiducia importante, in vista anche del ritorno in campo in maglia viola. Ecco la rete della punta, che ha messo alle spalle del portiere russo la palla dopo una corta respinta: