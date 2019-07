VITOR HUGO, Lascia gli USA: il Palmeiras...

Come testimoniato dalle foto e dal video di FirenzeViola.it il difensore della Fiorentina, Vitor Hugo, sta lasciando in questi minuti gli Stati Uniti per fare ritorno a Firenze, ma ha già concluso la sua tournée americana. Il brasiliano è come sappiamo da tempo al centro di voci di mercato, l'ultima delle quali è un ritorno in patria al Palmeiras, ormai prossimo. Ogni indizio porta ormai alla sua cessione dato che, come si vede nel video e nelle foto in calce all'articolo, ha già salutato tutti i suoi compagni di squadra alla Fiorentina.