VIOLA, Squadra libera pure domani: al cs il 2/12

Niente allenamento nemmeno domani per la Fiorentina: dopo il deludente ko di San Siro domenica e la giornata di riposo che mister Prandelli ha concesso per oggi alla sua squadra, anche domani - martedì - Pezzella e compagni potranno godere di un intero giorno di riposo per scaricare le tossine accumulate nel match del Meazza. Da mercoledì, con la seduta del mattino alle 11, i viola inizieranno a preparare la delicatissima sfida di lunedì prossimo contro il Genoa (le 24 ore in più di stop sono state concesse proprio perché il prossimo turno sarà tra una settimana esatta).