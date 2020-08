VIOLA, Quanto cambia tra 10° o 12°: balla 1 milione

Il sistema di ripartizione dei diritti televisivi comprende per una parte anche una percentuale in base al piazzamento in classifica a fine stagione. Per questo per la Fiorentina arrivare nella parte sinistra della classifica significherebbe avere circa un milione di euro in più da incassare. Come elaborato da Calcioefinanza, la differenza tra arrivare 10°, 11° o 12° sta all'interno di circa un milione e trecento mila euro, se si considera che arrivando decimi si prendono 6,3 milioni, all'undicesimo 5,5 e al dodicesimo 5 milioni tondi (tutte posizioni che la Fiorentina si lotta con Parma e Bologna). Questa la lista degli introiti previsti in base al piazzamento:

1° - 23,4 milioni di euro;

2° - 19,4 milioni;

3° - 16,8 milioni;

4° - 14,2 milioni;

5° -12,5 milioni;

6° - 10,9 milioni;

7° - 9,3 milioni;

8° - 8,3 milioni;

9° - 7,4 milioni;

10° - 6,3 milioni;

11° - 5,5 milioni;

12° - 5 milioni;

13° - 4,6 milioni;

14° - 4,1 milioni;

15° - 3,6 milioni;

16° - 3,2 milioni;

17° - 2,8 milioni;

18° - 2,2 milioni;

19° - 1,6 milioni;

20° - 0,9 milioni.