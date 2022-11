VIOLA, Probabile 4-2-3-1. Tornano Amrabat e Jovic

La Fiorentina insegue la quarta vittoria consecutiva, considerando tutte le competizioni, per continuare a risalire la classifica di Serie A. Anche domani, in casa della Sampdoria, la scelta degli undici iniziali verrà influenzata dalle solite assenze, come quelle ormai frequenti di Sottil e Gonzalez, ancora indisponibili. Ma interessante sarà vedere il modulo con cui mister Italiano schiererà i suoi uomini: verosimilmente dovremmo rivedere il 4-2-3-1.

Tra i pali sarà saldamente al suo posto Terracciano, con la linea difensiva che dovrebbe vedere Dodò e Biraghi sulle fasce e Milenkovic-M.Quarta nella coppia centrale. La diga mediana si dovrebbe comporre con il rientrante Amrabat insieme a Duncan, visti gli zero minuti giocati in Lettonia. Sulla trequarti si candida alla maglia da titolare Bonaventura, assistito ai lati da Ikoné e Kouamé. Mentre nel ruolo di prima punta si rivedrà Jovic.

In casa sampdoriana, viste le assenze di Verre e Sabiri, occhio al tandem offensivo Gabbiadini-Caputo. A supportarli l’estro di Djuricic, in mezzo al campo probabili maglie per Villar e Rincon.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Amione, Colley, Augello; Léris, Villar, Rincon, Djuricic; Gabbiadini, Caputo. Allenatore: Stankovic.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Amrabat, Duncan; Ikone, Bonaventura, Kouame; Jovic. Allenatore: Italiano.