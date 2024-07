VIOLA, Pongracic e Barak lavorano subito in gruppo

Prima seduta di allenamento per la Fiorentina nel ritiro di Preston e prime esercitazioni in gruppo per Marin Pongracic e Antonin Barak. Il croato (ultimo arrivato in casa viola) e il ceco sono entrambi reduci dall'Europeo e dunque solo in questa seconda parte del ritiro hanno la possibilità di lavorare agli ordini del nuovo tecnico Raffaele Palladino. L'allenatore ha speso belle parole per il difensore in arrivo dal Lecce sottolineando come a lui il giocatore piacesse già dalle scorse stagioni, la società fosse stata brava a prenderlo e l'ex giallorosso abbia voluto fortemente la Fiorentina. Presupposti insomma che lasciano ben sperare.