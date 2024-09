FirenzeViola.it

Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, in questi minuti al Viola Park è in corso un incontro tra la Fiorentina e il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Invitato dal presidente, Rocco Commisso, per trattare i temi dello stadio Artemio Franchi e del Padovani. Il vertice è iniziato circa un'ora fa.