Dagli inviati

Viola Park in lutto con le bandiere a mezz'asta, i tifosi depongono i primi mazzi di fiori

Oggi alle 10:45Primo Piano
di Redazione FV
fonte Dall'inviato Pietro Lazzerini

Il Viola Park si veste a lutto, con le bandiere ammainate a mezz'asta e con i tifosi che iniziano a portare i primi mazzi di fiori. Dentro ormai da questa mattina tutta la dirigenza, in un clima di sconforto e smarrimento in attesa di capire il da farsi. Tra i giocatori arrivato invece Moise Kean (nonostante un allenamento fissato alle 14.30 che al momneto non è confermato). Ecco le immagini realizzate da FirenzeViola: