VIOLA, In salute: dati fisici di squadra restano buoni

Nonostante la dolorosa sconfitta di ieri sera contro l’Atalanta, ci sono alcuni aspetti che possono far sorridere Beppe Iachini in vista del finale di stagione. I dati fisici collezionati dalla sua squadra nel corso della sfida con i nerazzurri raccontano infatti che i viola sono una formazione in salute, visto che nel computo totale Pezzella e compagni hanno corso più km rispetto ai bergamaschi (110,2 contro i 105,3 del team di Gasperini) con anche una velocità media e uno sprint migliore (6,8 km/h contro i 6,7 nerazzurri nella velocità oltre ai 9,5 km/h raffrontato agli 8,62 della Dea nello scatto). Per ciò che riguarda gli “stakanovisti” nel match del Franchi, i primi tre viola che hanno corso di più sono stati Caceres (11,2 km percorsi) Kouame e Vlahovic, il quale è stato il giocatore con lo sprint migliore di tutti i calciatori in campo ieri, viola e nerazzurri che fossero (31,9 km/h).