FirenzeViola Viola in prestito: Nzola il migliore, Beltran ancora a secco. Il punto

Torna l'appuntamento con i giocatori viola in prestito a cura di FirenzeViola. Andiamo a scoprire uno per uno come si sono comportati in questo inizio di stagione nelle loro rispettive squadre:

Lucas Beltran

La punta argentina, in prestito al Valencia, ha giocato 11 partite, di cui 5 da titolare, per un totale di 407 minuti giocati senza però trovare ancora goal o assist.

Riccardo Sottil

L'ala italiana, in prestito al Lecce, è stata impiegata per 347 minuti spalmati su 8 presenze, 4 da titolare. Per il classe 1999 sono arrivati un goal, decisivo per la vittoria contro il Parma, e un assist.

Alessandro Bianco

Il centrocampista italiano, in prestito al Paok, in Grecia, ha giocato 9 partite, distribuite tra Europa League (4), campionato (3) e coppa Grecia (2), per un totale di 482 minuti. Per lui sono arrivati 2 goal: uno in Europa, nella vittoria per 4-0 contro lo Young Boys, uno in campionato, nel 5-0 contro il Panserraikos.

M'Bala Nzola

Sono 874 i minuti giocati dall'attaccante angolano con la maglia del Pisa distribuiti su 14 presenze. Per lui sono già 3 i goal realizzati, contro Napoli, Pisa e Sassuolo.

Nicolas Valentini

Dopo l’infortunio al bicipite femorale rimediato a metà agosto nella sfida di Coppa Italia contro il Cerignola, il difensore argentino in prestito al Verona è stato impegnato per 437 minuti su 5 presenze. Dal suo rientro sono arrivate 5 partite da titolare e 3 panchine.

Lorenzo Amatucci

Il giovane centrocampista italiano, in prestito al Las Palmas, nella seconda divisione spagnola, è stato impiegato per 1237 minuti spalmati su 14 presenze, tutte da titolare. Il bottino racconta zero goal e un assist.

Matias Moreno

Il difensore argentino, in prestito al Levante, in Spagna, ha giocato 11 partite per un totale di 808 minuti. Per lui 9 partite da titolare, zero goal e zero assist.

Antonin Barak

507 sono i minuti giocati dal trequartista ceco in 12 presenze alla Sampdoria in Serie C, di cui 5 da titolare. Per lui un bottino di zero goal e un assist.

Maat Daniel Caprini

La giovane ala italiana, in prestito al Mantova in Serie B, ha giocato 460 minuti venendo impiegato 9 volte, di cui 5 da titolare. Per lui ancora zero goal e zero assist.

Oliver Christensen

Il portiere danese, in prestito allo Sturm Graz, ha giocato 19 partite tra Europa League, campionato, coppa e qualificazioni di Champions League per un totale di 1677 minuti giocati. Per lui sono 22 i gol subiti e 7 i clean sheet.

Lorenzo Lucchesi

Il giovane difensore italiano, in prestito al Monza in Serie B, ha giocato 12 partite, di cui 7 da titolare, venendo impiegato per 653 minuti. Per lui ancora zero goal e zero assist.

Jonas Harder

Il centrocampista italiano, in prestito al Padova in Serie B, ha giocato per 611 minuti spalmati su 14 presenze, di cui 5 da titolare. Per il classe 2005 è anche arrivato un goal determinante per la vittoria contro la Virtus Entella per 2-1.

Tommaso Vannucchi

Il giovane portiere italiano, in prestito al Pontedera in Serie C, ha giocato cinque partite, per un totale di 450 minuti, subendo 9 goal e collezionando un clean sheet.

Filippo Di Stefano

L'attaccante italiano, in prestito alla Carrarese in Serie B, ha giocato 5 partite di cui una da titolare per un totale di 152 minuti. Per lui sono arrivati un gol e un assist, entrambi realizzati nella vittoria per 3-2 contro il Venezia.

Tommaso Rubino

Il giovane trequartista italiano, anch'esso in prestito alla Carrarese, ha giocato 7 partite venendo impiegato per 156 minuti. Per lui è arrivato un goal, anche in questo caso arrivato contro il Venezia nella vittoria per 3-2

Alessio Ciraudo

Il giovane terzino italiano, in prestito al Grosseto in Serie D, ha giocato 15 partite, di cui 14 da titolare, per un totale di 1134 minuti. Per lui zero goal e un assist.

Leonardo Baroncelli

Il difensore italiano classe 2005, in prestito al Gubbio in Serie C, ha giocato per 250 minuti spalmati su cinque presenze. Per lui zero goal, zero assist e un'espulsione, per doppia ammonizione, nella sfida contro il Campobasso persa per 2-0.

Mirko Elia

Il giovane difensore italiano, in prestito al Forlì in Serie C, ha giocato 17 partite, di cui 15 da titolare, per un totale di 1398 minuti. Per lui ancora zero goal e zero assist.

Giulio Scuderi

Il giovane terzino italiano, in prestito all'Alcione Milano in Serie C, ha giocato 14 partite per un totale di 1155 minuti. Per lui ancora zero goal e zero assist

Lorenzo Romani

Il giovane difensore italiano, in prestito al Lecco in Serie C, è stato impiegato per 855 minuti spalmati su 12 presenze, di cui 7 da titolare. Ancora zero goal e zero assist a referto per lui.

Carlo Mignani

Il giovane centrocampista italiano, in prestito al Follonica Gavorrano in Serie D, ha giocato 5 partite, di cui 2 da titolare, per un totale di 148 minuti. Ancora zero goal e zero assist a referto per lui.

Jacopo Tarantino

La giovane punta italiana, in prestito al Pontedera in Serie C, ha giocato 6 partite per un totale di 171 minuti. Ancora zero goal e zero assist a referto per lui.

Mattia Ievoli

Il giovane centrocampista italiano, in prestito all'Ospitaletto Franciacorta in Serie C, ha giocato 11 partite per un totale di 368 minuti. Per lui un goal, realizzato nell'ultima giornata contro il Virtus Verona, e un assist.

Riccardo Spaggiari

Il giovane difensore italiano, in prestito all'Arzignano Valchiampo in Serie C, ha giocato 2 partite per un totale di 135 minuti. Per lui ancora zero goal e zero assist a referto.

Dimo Krastev

Il giovane difensore bulgaro, in prestito al Siracusa in Serie C, non ha ancora esordito in campionato.