VIOLA, Castro e Biraghi negativi al Covid. Adesso...

In seguito alle positività riscontrate nell'Italia anche i calciatori della Fiorentina, Gaetano Castrovilli e Cristiano Biraghi, al rientro nel proprio club di appartenenza si sono sottoposti ad un tampone. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, i due sono risultati negativi, ma resteranno comunque in bolla e dovranno fare un altro tampone prima di Genova. Poi, da protocollo, ne svolgeranno uno ogni 48 ore per altri 9 giorni.