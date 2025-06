Calciomercato Fazzini-Viola, a Firenze vogliono chiudere presto. Occhi su "Seba" e Pio Esposito

vedi letture

Nuovo appuntamento con Chi si compra? in versione "Flash" con gli aggiornamenti di mercato che riguardano la Fiorentina e non solo. Iniziamo con Jacopo Fazzini, attualmente la vera priorità del mercato viola, con il club di Commisso che fa sul serio sul classe 2003: la prossima settimana i viola contano di chiudere il colpo. Lo stesso centrocampista farebbe carte false per trasferirsi a Firenze. In casa Empoli interessa anche il centrocampista Tino Anjorin, che potrebbe arrivare nel capoluogo toscano in prestito.

Occhi anche sull'attacco, dove interessano due dei tre fratelli Esposito, entrambi dell'Inter: Francesco Pio (ex Spezia) e Sebastiano (tornato ora in nerazzurro dall'Empoli) che va in scadenza nel giugno del prossimo anno.