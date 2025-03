"Viola e Juve pari vietato", questa l'apertura del Corriere dello Sport

Raffaele Palladino e Thiago Motta, ex compagni ai tempi del Genoa di Gasperini nel 2009, oggi allenatori, dopo un passato iniziato per entrambi nel settembre del 2022, rispettivamente di Fiorentina e Juventus. In panchina si sono affrontati 5 volte, quattro con Monza e Bologna e una, la gara di andata, con viola e bianconeri. Una vittoria a testa e tre pareggi. Ecco, proprio il pareggio, come sottolineato come questa mattina dal Corriere dello Sport-Stadio, è il risultato che entrambi vogliono evitare perché per tutti e due sarebbe u passo falso verso la ripresa della corsa ai propri obiettivi. I due tecnici non sono accomunati solo dal passato, hanno anche un presente in comune.

Un presente fatto di difficoltà nel riuscire a dare la propria impronta di gioco in maniera netta, come fatto rispettivamente con Monza e Bologna, a Fiorentina e Juventus. Forti critiche e contestazioni a Torino, mentre a Firenze la vittoria con annesso passaggio del turno giovedì sera contro il Panathinaikos ha rasserenato un ambiente comunque non contento della gestione del tecnico campano. Proprio le fatiche di Conference League potrebbero far arrivare stanchi alcuni giocatori determinanti per la Fiorentina come Kean, Fagioli, Gudmundsson e Gosens, anche se i viola punteranno forte sulla voglia di riscatto dei primi due, grandi ex della sfida. E' vero che anche dall'altra parte ci sono due ex, Vlahovic e Nico Gonzalez, ma le motivazioni sono molto diverse. Nico e ancora di più Dusan se ne sono andati per cercare il trionfo che Firenze non poteva garantire, Kean e Fagioli, invece, sono a Firenze perché cercano il riscatto.