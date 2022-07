VIOLA, Concesso giorno libero anche domani

Cambio di programma per la Fiorentina. Italiano infatti ha concesso un altro giorno libero alla squadra ed è stato annullato l'allenamento di domani a Coverciano. La squadra si ritroverà dunque mercoledì mattina al centro sportivo viola DA13 (e non più a Coverciano come era invece in programma per questi due giorni) e da lì, dopo l'allenamento, partirà alla volta dell'Austria.