VIOLA, Chiuderà tutto "per ferie" da lunedì fino al 16

"Inutile suonare qui non aprirà nessuno...", cantava Adriano Celentano. E la canzone si addice bene alla Fiorentina che tra sede e centro sportivo chiude completamente i cancelli per alcuni giorni, dal 3 al 16. D'altronde con la fine della stagione, i giocatori e lo staff vanno in vacanza, la squadra femminile e poi la Primavera andranno in ritiro a Montecatini così il centro sportivo non ha motivo di restare aperto, così come la sede visto che molti dipendenti lavorano ancora in smart working e alcuni continueranno a farlo anche in questi giorni ferragostiani. Una breve pausa se la prenderanno anche i dirigenti, con il mercato che, si sa, non andrà in vacanza anche se ufficialmente inizia a settembre, ma che ora potrà essere fatto telefonicamente o lontano da Firenze. Dal 16 invece la prima squadra maschile tornerà a radunarsi.