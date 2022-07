VIDEO, Pomeriggio di relax? Non per Castrovilli

Pomeriggio senza allenamento per la Fiorentina, che come negli ultimi due giorni ha svolto solo una seduta (al mattino); ore di relax quindi per tutti i calciatori di Vincenzo Italiano tranne che per Gaetano Castrovilli. Il numero dieci ha infatti continuato ad allenarsi nel sussidiario dell'impianto sportivo di Moena nonostante il pomeriggio di pausa.

Castro spinge al massimo per rientrare il prima possibile da un infortunio, quello al crociato, subito ad aprile nella gara contro il Venezia, che lo dovrebbe tenere fuori dal campo almeno fino a gennaio prossimo. Ecco il video dell'allenamento personalizzato pubblicato dal profilo Instagram della Fiorentina: