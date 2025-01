VIDEO FV, Zaniolo vicino. Tutto su Comuzzo-Napoli

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Si scalda il mercato della Fiorentina sia in entrata che in uscita con due operazioni che per motivi diversi potrebbero avere del clamoroso. La prima, in uscita, potrebbe portare i viola a trattare col Napoli la cessione di Pietro Comuzzo. Il club di Commisso non vorrebbe cederlo ma molto dipenderà dalla potenziale offerta: nel video della redazione potrete ascoltare tutti i dettagli della trattativa. In entrata invece, a sorpresa si avvicina Nicolò Zaniolo, che dunque tornerebbe a vestire la maglia della Fiorentina dopo il periodo vissuto nelle giovanili. Intanto Ikonè è ormai virtualmente del Como mentre dalla Turchia arrivano voci di un possibile approdo di Gudmundsson al Galatasaray nel corso della prossima estate.

