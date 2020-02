VIDEO FV, Rifinitura viola al Franchi, c'è Duncan

La Fiorentina si è trasferita dai campini al Franchi per la rifinitura, alla vigilia della gara con l'Atalanta. Tra i giocatori passati nel piazzale Maratona anche Duncan che dunque si allenerà con il gruppo, anche se potrebbe non fare la partitella visto che Iachini in conferenza stampa sembra aver rinviato le valutazioni sul rientro dell'ex Sassuolo alla prossima settimana. Tra i giovani anche Dalle Mura e Bobby Duncan, oltre a Romanic Guedegbe, il terzino sinistra dell'Under 18 (anche in previsione di una non convocazione di Caceres, che - sorprese a parte - rientrerà solo in serata). Ecco le immagini di Firenzeviola.it