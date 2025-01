VIDEO FV, Occhio a Bondo, Fagioli da ultimi giorni

FirenzeViola.it

Pablo Marì sempre più vicino alla Fiorentina, con i viola che devono versare al Monza una cifra intorno a 1-2 milioni per il giocatore in scadenza. Per lo spagnolo pronto un contratto fino al 2026 allo stesso ingaggio percepito in Brianza. E con il Monza si può tornare a parlare per il centrocampista Bondo anche se non manca la concorrenza. Mentre Fagioli diventa un obiettivo degli ultimi giorni di mercato. In uscita occhio a Kouame sul quale ha alzato il pressing l'Empoli mentre Ikoné deve scegliere tra Nantes e Como.

