VIDEO FV, Kayode saluta, Christensen va a Salerno

© foto di Federico De Luca 2024

Nel consueto appuntamento con "Chi si compra flash", in onda su Radio Firenzeviola per tutte le ultime di calciomercato legate alla Fiorentina, si è parlato dell'addio di Michael Kayode che ha salutato i tifosi della Fiorentina proprio ai nostri microfoni, nonché della trattativa avanzata per il prestito secco di Oliver Christensen alla Salernitana. Proseguono i contatti col Parma per Dennis Man: i viola partono da una base di 10 milioni, si può chiudere a giorni. Occhio al centrocampista: in ballo Cher Ndour, Bryan Cristante e Warren Bondo. Il sogno di chiama Morten Frendrup.

