VIDEO FV, Domani si possono chiudere due trattative: i dettagli

Domani è il giorno decisivo per l'arrivo di Pablo Mari alla Fiorentina. Previsti proprio per martedì i colloqui che dovrebbero portare il difensore spagnolo a vestire la maglia viola, nel video tutti i dettagli e le cifre dell'affare col Monza. Giornata importante quella di domani anche sul fronte uscite con Christian Kouame verso l'Empoli con la formula del prestito, anche se su di lui persiste l'interesse di Leganes, Torino e Cagliari. Nel nostro "flash" di Chi si compra? anche tutti i nomi per il centrocampo e le potenziali trattative in uscita in vista della chiusura del mercato prevista per il 3 febbraio alle ore 24.

