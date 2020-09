VIDEO FV, Commisso: "Europa? Io ci spero"

Nell'intervista di stamani, fresco di approdo in suolo fiorentino, il presidente viola Rocco Commisso ha parlato anche del possibile obiettivo Europa per la Fiorentina, rispondendo così a precisa domanda: "Io ci spero. Iachini ha fatto una media da 58 punti, non sarebbe lontano dall'Europa, ma non voglio dire che se non ci arriviamo sia un fallimento. Intanto voglio stare a sinistra, poi proveremo ad arrivare più in alto possibile. Credo non ci sia nessuno che vuole vincere più di me". Guarda queste, ed altre dichiarazioni, nel video realizzato da FirenzeViola.it. Clicca QUI, invece, per l'intervista integrale.