VIDEO FV, Barone: "La mia famiglia: siamo 40mila"

Dal palco di piazza Signoria arrivano altre parole di Joe Barone, presente per l'evento in favore dell'ambiente: "Grazie a tutta la città e ai tifosi della Fiorentina. Per me è un onore essere qui, quando siamo arrivati la prima persona accanto a noi era Giancarlo Antognoni. Camminargli accanto ti apre ogni porta della città. La vittoria con la Samp è stata bellissima, quella serata sorprende per la passione dei nostri tifosi... Trentacinquemila di mercoledì sera è tanta roba. La coreografia con la Juve è stata eccezionale... Quando sento la mancanza di moglie e figli riguardo i video della partita della Juve, perché lì sento che ho 40mila membri nella mia famiglia". Ecco il momento immortalato nel video di FirenzeViola.it.