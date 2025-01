FirenzeViola Video, Comuzzo sempre più verso il Napoli. Zaniolo aspetta il via libera

Si scalda la pista che porta Pietro Comuzzo dalla Fiorentina al Napoli. Dopo l'incontro di questa mattina e il no viola alla prima proposta da 30 milioni comprensivi di bonus, il club di De Laurentiis si prepara a rilanciare per ottenere il via libera e regalare il difensore a Conte già in vista del weekend di campionato.

Intanto la Fiorentina prova a stringere in entrata per Nicolò Zaniolo, che dopo il via libera dell'Atalanta che dovrebbe arrivare una volta chiusa l'operazione Daniel Maldini, prenderà la via di Firenze solo con qualche mese di ritardo rispetto alla trattativa della scorsa estate.

