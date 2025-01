FirenzeViola Video, Commisso non molla per Comuzzo. Passi in avanti per Zaniolo

vedi letture

Nel consueto appuntamento con "Chi si compra flash", in onda su Radio Firenzeviola per tutte le ultime di calciomercato legate alla Fiorentina, si è parlato della trattativa col Napoli per Pietro Comuzzo che sta vivendo una fase di stallo, dovuta al presidente Rocco Commisso che si è messo di traverso chiedenedo 40 milioni di euro. Per quanto riguarda Fagioli, la Juventus ha fretta di incassare per reinvestire subito sul mercato in entrata. Al momento la richiesta per il centrocamposta italiano è di un obbligo di riscatto. Per adesso la Fiorentina si è fermata al diritto che può diventare obbligo a determinate condizioni.

L'accordo con Zaniolo è stato trovato, manca solo quello con il Galatasaray, con cui si stanno limando gli ultimi dettagli. Come vice Kean torna di moda il nome di Marko Arnautovic, ma più ci si avvicina alla fine del mercato, più la situazione risulta difficile.

Passi in avanti anche per lo scambio Valentini-Ghilardi.

GUARDA IL VIDEO PER GLI AGGIORNAMENTI!