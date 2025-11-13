Vanoli vuole una squadra operaia, Gazzetta: "Unica regola: lavorare"

Come scrive La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina si compatta attorno al nuovo allenatore Paolo Vanoli la cui regola è una sola: lavorare. Il credo dell’operaio Vanoli - si legge -, quello di “mettere l’elmetto”. Il tecnico ieri ha fatto svolgere un doppio allenamento alla squadra, test fisici al mattino e pallone al pomeriggio. Oggi ancora doppio, per mettere benzina. L’ex Torino chiude il discorso sulla preparazione di Pioli messa sotto esame da un ambiente iper-critico: “I test fisici servono per capire il livello metabolico dei ragazzi”. Ma da ieri non si sgarra: vuole una Fiorentina operaia.