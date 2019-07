USA, Primo allenamento in New Jersey

Primo allenamento in New Jersey per la Fiorentina dopo la giornata dedicata alla festa nel Bronx. Seduta più leggera del solito per l'arrivo ieri a tarda ora in albergo e le poche ore di sonno dei calciatori reduci dalla gara con l'Arsenal, per gli altri partitella a metà campo con Chiesa che rientra in gruppo. I viola, accompagnati sul pullman griffato Fiorentina e predisposto da Commisso, si alleneranno presso il centro sportivo delle giovanili dei New York Red Bulls