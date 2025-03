FirenzeViola Un sogno lungo 33 anni: la Fiorentina oggi al "Viareggio" vuole riscrivere la storia

vedi letture

All’inizio del torneo sembrava soltanto un sogno. Qualcosa da rincorrere con leggerezza nella speranza però di interrompere un digiuno durato oltre trent'anni. E invece adesso la Fiorentina Under-18 è più determinata che mai a riportare a Firenze la Coppa Carnevale e salire in testa all'albo d'oro con Milan e Juventus. Proverà a farlo questo pomeriggio, quando alle ore 15 (in diretta tv su Rai Sport ma con ampie finestre di radiocronaca su Radio FirenzeViola) i viola affronteranno nel rinnovato stadio Dei Pini di Viareggio il Genoa, che al pari della squadra di Capparella si è qualificata alla finalissima.

Per la Fiorentina quella di oggi sarà la diciottesima finale della sua storia, record della manifestazione (il bilancio fin qui è di otto trionfi e di nove ko) mentre per il Grifone - campione d’Italia in carica nella categoria Under-18 - si tratta della quinta finale (fin qui due vinte e due perse). Un percorso pressoché simile quello dei viola e dei rossoblù in questa 75a Viareggio Cup: i toscani, dopo aver stravinto il girone con 9 punti (vittorie su Stella Rossa, Imolese e Mavlon) hanno vinto nei 90' anche gli ottavi di finale contro l'Olympique Thiessois, i quarti ancora con l'Imolese e la semifinale con il Sassuolo mentre i liguri - allenati da Ruotolo - si sono qualificati da secondi nel girone 2 con 4 punti frutti di una vittoria (con l'Internacional), un pari (con il Perugia) e un ko (con l'Ijele) mentre sono stati impeccabili nella fase a eliminazione diretta, dove hanno fatto fuori dal torneo la Rappresentativa di Serie D ai rigori, il Magic Stars e il Torino.

Curiosità: nei due confronti andati in scena quest'anno in campionato tra Fiorentina e Genoa (i rossoblù sono quinti, con 46 punti, in piena zona playoff mentre i viola sono tredicesimi con 27), il primo è andato alla squadra di Capparella (1-0 con gol di Diallo all'87'), il secondo andato in scena lo scorso 3 marzo a a quella di Ruotolo (2-1 con rete ospite di Bonanno).

Per il gruppo dei 2007 e 2008 della Fiorentina non sembra esserci occasione migliore per riscattare gli scudetti persi negli anni scorsi in Under-15 e in Under-17 (sempre con Capparella in panchina) e vincere di nuovo un trofeo che manca da 33 anni (l’ultimo trionfo della Fiorentina al Viareggio è datato 1992, con Mimmo Caso allenatore, dopo il quale i viola hanno raggiunto cinque finali perdendole tutte) sarebbe il coronamento di un percorso costellato da tanti ostacoli: solo in questa stagione infatti, l’Under-18 ha perso per infortunio ben tredici giocatori nel corso del campionato e dunque trionfare in uno dei tornei giovanili più importanti al mondo avrebbe un fascino unico.