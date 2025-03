Un nome nuovo per il mercato viola: occhi su Antonio Vergara della Reggiana

vedi letture

Scouting della Fiorentina in costante lavoro, anche in vista dell'estate. Il club viola sta seguendo con attenzione la Serie B, categoria in cui giocano tanti calciatori in prestito, ma non solo: secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, tra i possibili rinforzi per la prossima stagione c'è però anche un nome nuovo, quello di Antonio Vergara, ventidue anni, al secondo anno con la Reggiana dopo il prestito del 2023, rinnovato la scorsa estate fino al 30 giugno di quest'anno.

Vergara, scrive Tuttomercatoweb, sta vivendo una stagione in netta crescita. Dopo un infortunio al legamento crociato che lo ha tenuto lontano dai campi per nove mesi, con solo sette partite nel 2023-24, quest'anno ha avuto un rendimento molto positivo: 26 partite, 4 gol e 5 assist. È un giocatore polivalente, capace di ricoprire il ruolo di centrocampista, trequartista o esterno destro in attacco, per poi accentrarsi con il piede sinistro, anche se meno utilizzato a sinistra.

Secondo Tmw la Fiorentina ha già chiesto informazioni al Napoli, club che ne detiene il cartellino, con l'intenzione di acquistarlo a titolo definitivo. Tuttavia, è ancora presto per una valutazione, dato che il club partenopeo non ha ancora stabilito il valore del giocatore. Si rimanda quindi a fine stagione per una decisione, anche se i viola sono molto interessati. Sarà quindi il Napoli a decidere il futuro di Vergara, considerando che il suo contratto, rinnovato nel 2024, scadrà nel 2027.