Un grande Kean guida la rimonta dell'Italia: il 3-3 con la Germania però non basta

L'Italia esce dalla Nations League dopo aver sfiorato l'impresa contro la Germania. Gli azzurri di Spalletti pareggiano 3-3 a Dortmund dopo essere andati sotto di tre gol nella prima frazione, ma non basta in virtù del 2-1 tedesco qualche giorno fa a San Siro. Nel primo tempo gli uomini di Nagelsmann danno una lezione di calcio all'Italia chiudendo con le reti di Kimmich, Musiala e Kleidienst una frazione senza storia. Nel secondo tempo però la musica cambia anche, se non soprattutto, grazie a Moise Kean che realizza una doppietta e va a un passo dalla tripletta con un rigore prima dato e poi tolto all'Italia per un contatto dubbio in area tedesca. L'Italia alla fine il 3-3 su rigore lo realizza con Raspadori al 95esimo, con Kean uscito da qualche minuto, ma il forcing finale non porta a nulla: azzurri esclusi dalla Nations League e mandati nel gruppo I in vista del prossimo Mondiale.

La partita di Moise Kean

Kean si è preso la scena in una serata nera per l'Italia. Sostituito da Spalletti all'85' per lasciare il posto a Lucca nel finale, l'attaccante della Fiorentina è stato il vero mattatore di un secondo tempo in cui ha messo in grande difficoltà Tah e Rudiger, centrali della Germania. Prima un destro dal limite che non ha lasciato scampo al portiere avversario Baumann su un errore in disimpegno di Sanè e Kimmich al 46', poi un'altra conclusione in rete su passaggio di Raspadori al 70'. Peccato per la mancata tripletta che è stata vicina con l'attaccante che aveva il pallone in mano quando l'arbitro Marciniak ha tolto il rigore assegnato poco prima per fallo su Di Lorenzo. All'85esimo, Spalletti lo ha tolto per inserire Lucca.