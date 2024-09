UFFICIALE, Sabiri in prestito negli Emirati Arabi

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Negli ultimi giorni di calciomercato negli Emirati Arabi (chiusura domani), la Fiorentina ha ceduto Abdelhamid Sabiri all'Ajman. Già anticipato da Firenzeviola, la Fiorentina ha ufficializzato oggi l'operazione. Il centrocampista, che è rimasto sempre ai margini del progetto viola, si trasferisce all'Ajman, club della città vicino Dubai, con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Sabiri, tornato da una precedente esperienza all'Al Fayha, non si era mai unito al gruppo viola nonostante fosse stato inserito anche nella lista per il campionato.